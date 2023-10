Dragon Ball Super 98 è su MangaPlus: lo scontro con Cell Max entra nel vivo

Da diversi capitoli di Dragon Ball Super Toyotaro si è lanciato nell’adattamento degli eventi dell’ultimao film del franchise, Super Hero, e seppur con qualche aggiunta, come la presenza di Trunks e Goten nei panni dei Saiyaman-X, la narrazione sta proseguendo rapidamente, e Cell Max ha fatto il suo debutto, creando confusione e preoccupazione.

Il capitolo 98 “La determinazione di Gamma 2”, disponibile ora su MangaPlus, si apre con la goffa fusione di Goten e Trunks mentre tenta di colpire e ferire l’enorme avversario. Mentre i due ragazzini distraggono l’avversario, Gamma 2 propone agli altri protagonisti di creare un diversivo e distrarre Cell Max per permettergli di accumulare energia e sfruttarla per lanciarsi alla massima velocità contro il gigantesco androide.

Compreso il piano, sulla scena arriva anche Crilin, che eseguendo un Taiyoken improvviso, riesce ad accecare temporaneamente Cell Max, creando così l’occasione perfetta per l’attacco di Gamma 2. L’androide del Dr. Hedo agisce in fretta, ma i riflessi dell’avversario si dimostrano sufficienti ad evitare un impatto diretto, e Cell Max resta senza un braccio, distrutto dalla forza di Gamma 2, ora steso a terra. A difesa dell’alleato interviene Piccolo, che trasformandosi in Piccolo Orange riesce a respingere il piede di Cell Max.

Il namecciano finisce per sorprendere tutti assumendo una forma gigantesca, che però non rappresenta un vero e proprio potenziamento. Mentre si prepara a tenere nuovamente testa a Cell Max, Piccolo chiede a Gohan di dimostrare il suo vero potenziale, e gli offre un senzu. Un rapido attacco nemico fa volare via il senzu, raccolto dalla piccola Pan, che riesce finalmente a volare. Grazie all’aiuto di Piccolo e di sua figlia Pan, Gohan riesce quindi a recuperare le energie, giusto in tempo, visto che nella tavola conclusiva Cell Max sembra prepararsi a rilasciare la sua vera potenza.

