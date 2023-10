Dragon Ball Super 98 spoiler e immagini: un combattimento furioso

Sta proseguendo l'adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero da parte di Toyotaro, con il manga che però sta giungendo alla conclusione di questo arco narrativo. Nonostante le modifiche nel manga di Dragon Ball Super apportate da Toyotaro nel corso degli ultimi capitoli, il fumetto sta seguendo fedelmente la stessa storia della pellicola.

C'è un sacrificio in vista, quello di Gamma 2, e anche una battaglia da tenere in considerazione e che chiuderà il difficoltoso scontro. Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 98 avevano già messo in luce un protagonista, Gotenks, ma le altre pagine sono dedicate a ben altri personaggi. Infatti, oltre quelle prime pagine, in sostanza la fusione appare poco, lasciando spazio ad altri, come si può vedere negli spoiler con immagini di Dragon Ball Super 98.

Gamma 2 entra nella stratosfera e si prepara ad attaccare Cell Max con un attacco in picchiata, con Crilin che capisce di dover intervenire e usa il Taiyoken per accecare l'androide. Tuttavia, nonostante questo impedimento, Cell Max riesce a scansare appena in tempo il colpo di Gamma 2, perdendo soltanto un braccio. Il sacrificio non è stato quindi fruttuoso, con Piccolo e Crilin che decidono di prendere in mano la situazione, ma vengono quasi schiacciati dall'essere gigante, finché il namekkiano non ingrossa anch'egli il suo fisico, per pareggiare la stazza nemica.

Recuperato il senzu, Piccolo lo cede a Gohan ma all'ultimo Cell Max riesce a farlo perdere di nuovo con un attacco energetico. A quel punto, il saiyan torna a cercarlo e ad aiutarlo ci pensa Pan che si lancia in un precipizio per recuperarlo, mostrando di aver imparato a volare. Gohan così ritorna in piena forma e si lancia all'attacco di Cell Max, chiudendo un capitolo di Dragon Ball Super 98 abbastanza di transizione.