Dragon Ball Super 98 spoiler ufficiali: il buffo scontro di Gotenks nelle prime pagine

Manca poco alla fine della saga di Dragon Ball Super: Super Hero, l'adattamento dell'omonimo film. Toyotaro sta seguendo la strada tracciata dalla pellicola uscita nel 2022 nei cinema giapponesi, presentando negli ultimi mesi il malvagio Cell Max. La sua potenza sembra straordinaria e i protagonisti riescono a stento a tenerlo a bada.

Anche Goten e Trunks hanno cercato di dare il proprio contributo. I due giovani si sono lanciati in battaglia, trasformandosi anche in Super Saiyan, tuttavia hanno provato anche a sfruttare la loro arma vincente, la fusione. La potenza di Gotenks adolescente però non è riuscita a scatenarsi a causa della fusione fallita, e così inizia un nuovo frangente della battaglia in Dragon Ball Super, e proprio il Gotenks grasso è uno dei protagonisti.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 98 consistono in sette pagine che compongono l'inizio del capitolo. Gotenks attacca il cattivo, ma non riesce a fargli alcun graffio, naturalmente, venendo rimbalzato via. Il rimbalzo lo porta da Bulma, che lo respinge con un pugno: fortuitamente, la fusione dei due giovani atterra esattamente al centro della testa di Cell Max, il suo punto debole, provocando diverse crepe anche profonde. Il mostro si arrabbia lanciando un'onda energetica dalla bocca verso Gotenks, che la evita per un soffio.

Entra però in gioco anche Gamma 2, che spiega il suo piano a Gohan e Piccolo e inizia a caricarsi di aura, volando poi verso il cielo e finendo ai limiti dell'atmosfera terrestre per scatenare il suo attacco. Come continuerà il capitolo di Dragon Ball Super? Il capitolo 98 verrà pubblicato il 20 ottobre su Manga Plus.