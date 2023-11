Dragon Ball Super 99, il momento più atteso di Gohan a confronto con il film

Su MangaPlus è arrivato Dragon Ball Super 99, capitolo che non solo porta la battaglia con Cell Max a un punto decisivo, ma che adatta finalmente una delle scene più attese del film che questo arco narrativo sta ripercorrendo. Il momento più atteso di Gogan è arrivato, ma vediamo questa scena a confronto con l'anime movie.

Se ancora non siete in pari con la lettura del manga oppure se non avete ancora visto il film Dragon Ball Super: Super Hero vi consigliamo di non proseguire da questo momento in poi causa spoiler.

L'opera di Toyotaro prosegue con Orange Piccolo in formato gigante che si oppone a Cell Max nel tentativo di far guadagnare ulteriore tempo a Gohan. Il figlio di Goku potrà agire solamente dopo aver caricato al massimo il suo ki, ma la battaglia nel frattempo si fa tragica. Uno dopo l'altro, gli eroi sul campo di battaglia vengono sconfitti e messi al tappeto. A subire il peggio è proprio il Namekkiano, che rischia di subire un colpo potenzialmente fatale dal villain.

Assistendo alla morte apparente di Piccolo, in Dragon Ball Super 99 Gohan risveglia la bestia che è in lui. Finalmente, arriva il power-up tanto atteso in una scena che replica e omaggia la trasformazione in Super Saiyan 2 della Saga di Cell in Dragon Ball Z.

Nel confronto tra manga e film anime della trasformazione in Gohan Bestia non si notano differenze sostanziali. A cambiare è però lo sguardo di Gohan, che appare ora decisamente più arrabbiato grazie al tratto di Toyotaro che impreziosisce la scena. Insomma, sebbene non ci sia un evidente distacco tra i frame del film e i panel del manga, questi ultimi godono di quel qualcosa in più che solo la passione di un autore riesce a infondere.