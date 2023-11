Dragon Ball Super 99, la bestia si risveglia: Gohan disegnato da Toyotaro

Dopo una manciata di mesi, l'arco narrativo di Super Hero di Dragon Ball Super sta per giungere al termine. Questa saga che adatta gli eventi del film omonimo uscito nel 2022 ha però ancora un'ultima perla da regalare ai lettori, la più attesa. La bestia si risveglia in anteprima negli spoiler di Dragon Ball Super 99.

Quando gli Androidi Gamma 1 e Gamma 2 avevano compreso di non stare agendo dalla parte del bene e come dei veri supereroi, il Red Ribbon ha risvegliato il malvagio e incontrollabile Cell Max. Dopo un lungo scontro, questa battaglia per la Terra sta per giungere a conclusione.

Come vediamo dalle prime pagine spoiler di Dragon Ball Super 99 emerse in rete il capitolo si aprirà con Orange Piccolo ancora impegnato contro Cell Max. L'obiettivo del Namekkiano è quello di concedere a Gohan il tempo necessario affinché cumuli il Ki sufficiente per lanciare il colpo finale. Qualcosa però andrà storto, causando il risveglio della bestia. D'ora in avanti attenti agli spoiler, poiché parleremo delle scene finali dell'anime movie Dragon Ball Super: Super Hero.

Chi ha già guardato il lungometraggio prodotto da TOEI Animation sa che Orange Piccolo non è l'unica forma inedita presentata in questa saga. A concludere lo scontro con Cell Max sarà Gohan Beast, una trasformazione unica e originale che permette al figlio di Goku di raggiungere un potenziale superlativo.

Il character design di Gohan Beast disegnato da Toyotaro è pressoché identico a quello visto nel film. La forma bestiale di Gohan presenta una lunga capigliatura color argento, una ciocca che pende sul viso e occhi tinti di un rosso intenso. Chi sperava in cambiamenti, resterà dunque deluso.