Dragon Ball Super 99 data di uscita e teorie: è il momento di Gohan Beast?

Archiviata la fase dedicata ai giovani Goten e Trunks, ora diventati finalmente adolescenti e in grado di gettarsi nella mischia, il dottor Hedo ha imparato delle lezioni preziose. Grazie a loro, ha creato Gamma 1 e Gamma 2, i due androidi che hanno cominciato le danze nella saga di Dragon Ball Super: Super Hero.

Le cose sono però sfuggite di mano: Gohan e Piccolo sono intervenuti, iniziando a combattere alla base del Red Ribbon, rimessa in sesto da Magenta, figlio di Red. i due androidi supereroi sono stati fermati dal duo maestro-allievo, che ritorna finalmente in scena dopo anni di assenza. Ma la vera minaccia è un'altra, il vero nemico di quest'arco narrativo di Dragon Ball Super è in realtà Cell Max, un androide ancora in fase gestazionale e che risulta essere una versione potenziata del vecchio Cell, oltre che ingigantita. La sua potenza non è contenibile e così Gamma 2 si è sacrificato, ma senza ottenere i risultati sperati.

In Dragon Ball Super 99 continuerà la battaglia contro Cell Max, ma è necessario qualcosa di più per tenere a bada quel bestione. La situazione è critica e Piccolo, C-18, Crilin, Gotenks grasso e Gamma 1 non riescono più a bloccarlo, né a resistergli. Solo Gohan può sfruttare il pieno della sua potenza per lanciare un attacco potente contro il nemico e distruggerlo definitivamente. Per farlo, però, dovrà trasformarsi e dare il massimo con la versione Gohan Beast, introdotta proprio nel film Super Hero. Vedendo i suoi amici feriti e sempre più stanchi sarà una leva importante per il ragazzo, così da attivare l'attesa trasformazione di questa saga. Sarà questo capitolo a mettere la parola fine alla breve vita di Cell Max?

Dragon Ball Super 99 verrà pubblicato il 20 novembre 2023 su Manga Plus alle ore 16:00.