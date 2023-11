Dragon Ball Super 99 spoiler, prima immagine ufficiale: un attacco disperato

Dopo aver chiuso la minisaga dedicata a Goten e Trunks supereroi in erba, si è passati a un momento molto più complesso per i protagonisti. Senza Goku e Vegeta, sono Gohan e Piccolo a doversi mettere in gioco e l'hanno fatto in Dragon Ball Super volume 22, con la copertina già dedicata al pericoloso Cell Max.

Cell Max è il nemico definitivo di questo arco narrativo che segue gli stessi eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, ma il combattimento sta proseguendo nonostante le ultime trasformazioni. È arrivato il primo spoiler di Dragon Ball Super 99, con V-Jump che ormai pubblica sempre un estratto dal capitolo con una vignetta, per poi rivelare le prime pagine. Si prosegue con la battaglia contro Cell Max, ormai arrivata alle sue battute finali.

Nella vignetta spoiler di Dragon Ball Super 99 si vede Orange Piccolo ancora in versione gigante che ha parato un pugno di Cell Max con la mano sinistra, mentre con la destra gli ha afferrato il muso, e per questo il mostro sta facendo un'espressione contrita. Per il momento quindi non c'è molto altro su cui discutere, dato che si tratta di una scena d'azione che probabilmente prosegue direttamente con gli avvenimenti dello scorso capitolo.

Questa scena con Piccolo che affronta Cell Max fa parte sicuramente di una delle prime pagine del capitolo 99 di Dragon Ball Super. Altre scene, probabilmente le prime sette pagine del capitolo, verranno pubblicate il 14 novembre 2023 con i soliti mezzi di V-Jump. Resta quindi da attendere molto poco per capire che piega prenderà questo nuovo appuntamento con Dragon Ball Super. Sarà l'atteso momento di Gohan Beast?