Dragon Ball Super: le abilità del Super Saiyan God spesso dimenticate

Il Super Saiyan è una trasformazione iconica nata in Dragon Ball. Goku emette energia dorata mentre i suoi capelli diventano biondi e gli occhi azzurri. Tuttavia questi colori sono stati messi completamente da parte in Dragon Ball Super, dove è stato lasciato spazio al Super Saiyan God e alle sue evoluzioni successive.

Con il film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e poi con la serie animata di Dragon Ball Super, il Super Saiyan God è diventato a dir poco centrale. Questa trasformazione non porta soltanto più forza agli attacchi di Goku, ecco alcune qualità del Super Saiyan God che spesso vengono dimenticate.

L'aura del Super Saiyan God emette un Ki unico, il Ki divino. Il suo colore rosso non è dovuto soltanto a una differenziazione necessaria per distinguerlo dal Super Saiyan normale, ma serve anche per permettere la localizzazione di altri ki divini come quelli di Beerus, altrimenti invisibile anche ai sensi dei guerrieri più allenati. Inoltre, può assimilare energia dagli attacchi e scaricare l'energia in eccesso.

Sempre l'aura permette inoltre di curare il corpo. Senza arrivare a livelli come la rigenerazione namekkiana, i saiyan possono curarsi le ferite superficiali in modo tale che Goku e Vegeta possano combattere molto di più, almeno finché l'aura non si esaurisce.

Goku e Vegeta combattono in modo molto diverso quando sfruttano l'aura divina. Questo è dovuto al fatto che il Super Saiyan God permette di predire gli attacchi avversari. In questo modo, i due saiyan possono ampliare le proprie strategie difensive, anche se vengono spesso accantonate quando viene sfruttato il Super Saiyan Blue. Infine, l'aura del Super Saiyan God può essere utilizzata per paralizzare gli avversari, almeno quelli deboli, rendendogli impossibile muoversi nell'area energetica emanata.

La trasformazione sta pian piano cadendo in disuso con l'Ultra Istinto, almeno per quanto riguarda Goku.