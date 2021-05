Dragon Ball Super: un accattivante Beerus al femminile nel cosplay di Azura

Uno dei primi personaggi a fare la sua apparizione nel nuovo ciclo di Dragon Ball è Beerus. Dopo dio della terra, Kaioh e Kaiohshin, Akira Toriyama ha tirato fuori nuove entità universali passando ad angeli e dei della distruzione. Il percorso di Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e poi sfociato in Dragon Ball Super ci ha fatto conoscere Beerus.

Antipatico, lunatico e presuntuoso, oltre che estremamente potente, Beerus è il Dio della Distruzione dell'universo 7, quello dei protagonisti di Dragon Ball Super. Così come i suoi colleghi, ha le sembianze di un animale, in questo caso un gatto. Indossa poi degli abiti chiari ispirati all'antico Egitto che risaltano sulla sua pelle violacea. A livello di forza, è una delle entità più potenti anche se secondo Toriyama se la giocherà con Goku. Intanto, per il momento, Beerus sta facendo da maestro a Vegeta nel manga di Dragon Ball Super.

Nella realtà, l'abbiamo spesso visto impersonato da vari cosplayer che hanno riprodotto il suo corpo felino e viola. Nelle ultime settimane però è emersa una cosplayer che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune foto con il Dio della Distruzione di Dragon Ball Super al femminile. In basso potete osservare le foto del cosplay di Beerus realizzato da Azura.