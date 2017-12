Dragon Ball Super accoglie un nuovo Dio della Distruzione! Chi sarà il prossimo eliminato?

Con l’ancora in gioco, il principale ostacolo che separa i nostri eroi dalla vittoria è senza dubbio Jiren , ma anchenon sono avversari da sottovalutare. Quest’ultimo in particolare è candidato a diventare il prossimo Dio della Distruzione del proprio universo...

I più recenti spoiler diffusi da Animedia rivelano infatti che nel corso dell’episodio 125, intitolato “L’avvento del Dio della Distruzione, Toppo! C'è solo un potere travolgente!!”, il guerriero candidato a succedere Lord Belmond potrebbe ottenere un potere divino.



L’utente Twitter Herms98 ha analizzato il titolo giapponese dell’episodio, soffermandosi in particolare sulla parola “降臨/kourin”, utilizzata in lingua nipponica per indicare “l’ascesa di un Dio in Terra” (o l’avvento, se preferite), oppure, in maniera meno letteraria, l’arrivo di una persona importante. In Dragon Ball Super, ad esempio, il termine era già stato utilizzato in precedenza per descrivere l’arrivo di Lord Beerus, il Dio della Distruzione del Settimo Universo.



Come i fan più attenti già sapranno, Belmond aveva inizialmente scelto Jiren come suo successore, ma il Pride Trooper, votato alla pace e alla giustizia, non era interessato al titolo; di conseguenza, il compagno Toppo è stato scelto al posto suo. Alla luce delle recenti scoperte, Toppo potrebbe non essere più soltanto un “candidato”; al contrario, fra qualche episodio ancora, potrebbe addirittura accedere all’energia distruttiva (Hakai) che contraddistingue le Divinità della Distruzione.



Come reagiranno i nostri eroi davanti a questo suo nuovo power-up? Per allora, intanto, C-17 potrebbe non essere già più un concorrente in gara, in quanto qualche episodio prima cercherà di sacrificarsi per eliminare il nemico con l’aiuto di Gohan... Dal momento che il Saiyan non riuscirà a colpire entrambi i concorrenti, il candidato Dio della Distruzione si libererà e con tutta probabilità riuscirà a eliminare il cyborg. Non per nulla, il guerriero non compare in nessuna delle recenti sinossi pubblicate da Animedia… Possibile dunque che anche la corsa di C-17 sia già finita?