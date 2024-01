Dragon Ball Super, adattare Super Hero è stato un bene per il manga?

Scegliere di adattare in un manga come Dragon Ball Super quanto visto in un film incentrata su un’avventura parallela con protagonisti diversi, Gohan e Piccolo anziché Goku e Vegeta, sembrava una mossa rischiosa, eppure Shueisha, V-Jump e Toriyama e Toyotaro hanno provato a lanciarsi in questa impresa, e i risultati sono stati incredibili.

Adattare la storia di Gohan Beast contro la rinata Armata del Fiocco Rosso e la tremenda e pericolosa minaccia rappresentata da Cell Max si è rivelata infatti la scelta giusta, per diversi motivi. In primo luogo, Toyotaro ha saputo restituire sulle tavole del manga la spettacolarità dei combattimenti e delle sfide viste su schermo con uno stile migliore rispetto al passato, che dimostra quanto è cresciuto come artista in questi anni, e rendendo Gohan Beast e Piccolo Orange alla perfezione, inserendoli definitivamente nel canone dell’opera.

La seconda motivazione sta nella decisione di inserire scene assenti nella pellicola ma utili ad approfondire in parte personaggi rimasti secondari, come Goten e Trunks ormai adolescenti alle prese con la doppia vita di studenti e supereroi, ma anche al Dr. Hedo e agli androidi Gamma 1 e Gamma 2, che si sono ritrovati a collaborare dalla parte sbagliata e hanno cercato di tornare sulla retta via.

Il terzo motivo riguarda invece l’inserimento di brevi intermezzi dove la narrazione si spostava su Goku, Vegeta e Broly, e sul loro impegno nell’allenamento sul pianeta di Whis, in vista delle future minacce che potrebbero colpire l’universo, come Black Freezer. Infine, adattare la saga di Super Hero ha sicuramente tenuti impegnati gli autori per oltre un anno, ma vista la quantità di materiale da adattare da cui partire, questi hanno potuto pensare a come sviluppare al meglio i prossimi archi narrativi.

In conclusione, vi lasciamo scoprire chi potrebbe aver superato Goku Ultra Istinto. Voi siete d’accordo con quanto detto? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.