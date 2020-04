Dragon Ball Super: l'addestramento dei personaggi dovrebbe ricevere un focus maggiore?

La serie di Dragon Ball si è sempre contraddistinta per porre grande enfasi sul processo d'addestramento dei nostri protagonisti. I Guerrieri Z erano soliti allenarsi nella Stanza dello Spirito del Tempo, e noi - da lettori/spettatori - ne seguivamo i progressi prima di vederli all'opera contro l'antagonista di turno.

Questa formula in Dragon Ball Super è stata un po' accantonata. Per esempio, nell'ultima saga dei Pattugliatori Galattici Goku e Vegeta hanno deciso di rinforzare le proprie abilità, ma non abbiamo avuto la possibilità di assistere allo svolgimento della loro preparazione.

Sarebbe stato interessante vedere gli insegnamenti di Meerus, nel caso di Goku, e forse ancora di più seguire il percorso di Vegeta nell'apprendimento del Controllo dello Spirito, grazie al quale è riuscito in pochissimo tempo a maturare una forza combattiva molto più efficace di prima.

L'autore, Toyotaro, si è concentrato maggiormente sull'avanzamento della narrazione, includendo anche il coinvolgimento dei Guerrieri Z, una scelta che ha contribuito a rendere quest'ultimo arco narrativo come uno dei più interessanti dell'intera opera.

Riuscire a mantenere un equilibrio tra i personaggi, non incentrando l'intera narrazione su Goku e Vegeta, è un'idea che si sta rivelando vincente e che speriamo venga valorizzata anche nel lungo periodo, nonostante le inevitabili difficoltà.

E' chiaro che, ad oggi, Goku e Vegeta sono i protagonisti indiscussi dell'opera, ma questo non deve impedire la costruzione di una sceneggiatura corale e l'espansione di un worldbuilding con un potenziale ancora del tutto inespresso - grazie all'espediente del Multiverso.

Voi che pensate? Vi piacerebbe avere un focus più marcato sull'addestramento dei personaggi oppure preferite che l'autore si concentri su altro?

Toyotaro ha rivelato un legame tra l'antagonista Moro e un vecchio nemico. Intanto, due tavole inedite del volume 12 di Dragon Ball Super. svelano che fine ha fatto Freezer.