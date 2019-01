Dragon Ball Super: Akira Toriyama racconta come ha creato Zamasu

Grazie a Kazenshuu, che ha pubblicato in rete la traduzione di una vecchia intervista ad Akira Toriyama, possiamo apprendere qualche dettaglio sulla creazione di Zamasu, uno dei principali villain di Dragon Ball Super.

Le informazioni sono racchiuse all'interno dell'angolo intitolato "Tori Toyo Free Chat 2", presente nel quarto volume del manga di Dragon Ball Super. Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni di Toriyama sul personaggio di Zamasu: sembra, infatti, che il concept iniziale non prevedeva che fosse così forte, ma spingeva soprattutto sulla sua immortalità, che avrebbe dato del filo da torcere a Goku e Vegeta nonostante fossero dei Super Saiyan Blue.

"Nonostante l'immortalità, la sua forza era originariamente qualcosa perfettamente alla portata di due Super Saiyan Blue come Goku e Vegeta. È per questo che, a causa di questo concept iniziale, le parole chiave della battaglia contro Zamasu sono state 'immortalità' e 'limite temporale dei Potara', oltre al fatto che Goku e Vegeta abbiano combattuto a turni contro di lui".

Questa dichiarazione è dunque da leggere in tal senso: il maestro Toriyama ha concepito l'apprendista Kaioshin dell'Universo 10 esattamente come lo vediamo, cioè un essere dal tasso di forza non proprio brillante in confronto a due saiyan in possesso di un'aura divina. Ecco perché, sin dall'inizio, il creaotre di Dragon Ball Super ha scelto di bilanciare la battaglia finale puntando sul fattore della Fusione.