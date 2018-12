Dragon Ball Super: Akira Toriyama svela novità sul futuro della serie!

Il panel di Dragon Ball Super alla Jump Festa 2019 si è tenuto questa mattina, dalle 4:30 alle 5:00 secondo il fuso orario italiano. Purtroppo non è arrivato alcun annuncio sul fantomatico prosieguo della serie anime, ma un messaggio di Akira Toriyama lascia ben sperare per il futuro.

Al termine del panel, infatti, è stato diffuso un messaggio che il creatore di Dragon Ball ha riservato ai fan di tutto il mondo. Stando alle prime traduzioni, il sensei ha promesso un nuovo progetto in arrivo, ma è ancora chiaro se si tratterà di una nuova serie anime o del prossimo film.

Leggiamo il suo messaggio:

"A tutti gli uomini adulti con il cuore di un ragazzo, ma anche a tutte le possibili ragazze che condividono il medesimo spirito, vi prego di andare al cinema e di emozionarvi con il nuovo film.

Personalmente, per me lavorare su Dragon Ball è un po' come trovarmi in una battaglia, e se devo essere del tutto franco è qualcosa che mi piace tantissimo! Dovete sapere che, per qualche motivo, c'è questo nuovo progetto che mi rende davvero entusiasta quando si tratta di scrivere una storia.

E insomma, ormai sarò anche un vecchio bislacco, ma sappiate che sto lavorando a un nuovo progetto. Ci si risente, insomma, nel mio prossimo lavoro!

- Akira Toriyama"

Purtoppo né il sensei né la Toei Animation, né tanto meno Shueisha, hanno fornito ulteriori dettagli sulla natura di tale progetto. Una cosa è certa: Dragon Ball Super continuerà. Attendiamo chiarimenti da Toriyama, a questo punto, sul futuro del franchise.