Dragon Ball Super, alcuni personaggi Marvel animati da un noto producer dell'anime

Il franchise di Dragon Ball ha i riflettori puntati su di sè grazie al successo ottenuto dalla serie Dragon Ball Super e all'imminente uscita del lungometraggio de Dragon Ball Super: Broly. Il merito va anche a uno dei character designer più noti, Tadayoshi Yamamuro.

Non molti sanno che questo animatore sembra aver voluto mettere alla prova il suo talento realizzando il design dei personaggi della serie Marvel Disk Wars: The Avengers. A quanto pare alcuni fan sembrano aver riesumato alcune immagini del progetto.

Le immagini in questione, in calce all'articolo, così come il breve filmato, sono tratte dalla serie animata trasmessa su Tokyo TV tra il 2014 e il 2015 e nata dalla collaborazione tra Toei Animation, Disney Japan e il merchandise Marvel della Bandai. Tra lo staff, oltre al regista Toshiaki Komura, figura il nome di Yamamuro , uno dei volti iconici della serie Dragon Ball. Il suo talento e la sua influenza artistica si ritrovano anche in Dragon Ball Z e in Dragon Ball Super.

Dai commenti leggibili sotto i due Tweet di Skippy (@SkippyTheRobot) e Burraku (@Burraku98), di certo i fan non si sono fatti scrupoli a dire la loro in merito al risultato dell'artista e all'opera stessa. Per nulla positivi, i giudizi sembrano voler smontare totalmente questa versione animata di Spider-Man, denigrando l'animazione e i design goffo e troppo "voluminoso". Il dibattito si è soprattutto concentrato sulla differenza di qualità tra l'opera in questione e Dragon Ball.

Senza alcun dubbio il lavoro attuale di Yamamuro è inattaccabile e non si discute sul fatto che il suo stile abbia avuto una grande influenza sulla trasposizione animata di Akira Toriyama. Voi che ne pensate? Siete d'accordo con i fan?

Ricordiamo che mancano pochissime settimane all'uscita di Dragon Ball Super: Broly. Il rilascio del lungometraggio animato è previsto per il 14 dicembre 2018 in Giappone.