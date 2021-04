Dragon Ball Super: l'allenamento di Goku e Vegeta è terminato, ecco cosa succede

Nel più recente capitolo di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta proseguono con i loro allenamenti, l'uno cercando di padroneggiare l'Ultra Istinto come farebbe un angelo e l'altro cercando di imparare l'Hakai, ossia le tecniche degli Dei della Distruzione. Dopo un salto temporale di qualche settimana, ecco i risultati da loro raggiunti.

Nel capitolo 71 di Dragon Ball Super, da poco arrivato su Mangaplus, i lettori hanno scoperto che, dopo la sconfitta di Molo, Goku e Vegeta si sono allenati duramente per migliorare ulteriormente le proprie abilità. Kakarot sta cercando di affinare il proprio Ultra Istinto sotto la guida di Whis, il quale gli ha spiegato che, esattamente come un angelo, non dovrebbe utilizzare questa abilità trasformandosi, mentre il Principe dei Saiyan sta lentamente imparando a mettere da parte il passato apprendendo, grazie a Beerus, la via degli Dei della Distruzione.



Dopo un salto temporale di qualche settimana, i due Saiyan sembrano aver fatto passi da gigante. Se Goku riesce finalmente a schivare il bastone lanciato da Whis, Vegeta, invece, riesce a polverizzare intere montagne.

All'improvviso, però, Bulma e Chichi richiamano urgentemente i loro mariti sul Pianeta Terra, il piano degli Heeters è entrato in azione. Ad attenderli a casa, trovano proprio due membri degli Heeters, i quali si fingono alieni minacciati dall'essere più forte dell'universo. Lo scontro con Granolah sta per cominciare.

