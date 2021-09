Dragon Ball Super, quanto è alto e quanto pesa Broly? Le misure del possente saiyan

Molti dei personaggi di Dragon Ball Z sono tornati anche in Dragon Ball Super, come ovvio. I protagonisti della serie originale di Akira Toriyama si sono ritrovati per nuove avventure galattiche, entrando anche a contatto con multiversi e divinità superiori ai Kaioh. Ma ci sono stati anche altri ritorni imprevisti, stavolta in modo canonico.

Grazie al film Dragon Ball Super: Broly, l'ex super saiyan leggendario è diventato canonico. Broly era richiestissimo dai fan del brand, come confermato anche dalla presenza di ben tre film di Dragon Ball Z con lui antagonista. Ovviamente il suo ritorno è stato molto diverso: storia, temperamento, trasformazioni e anche il fisico sono diversi. Abbiamo visto l'età del Super Saiyan Leggendario, ma quanto è alto e quanto pesa Broly? Analizziamo entrambe le versioni di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super e raggruppiamo i dati conosciuti.

Partiamo dal primo che conosciamo, quello che per anni è stato il nemico di alcuni film della serie Z. Il Broly di Dragon Ball Z è alto 231 centimetri nella sua forma normale, mentre si gonfia fino ad arrivare a 274 centimetri nella forma di Super Saiyan Leggendario. Non è invece noto il peso che raggiunge in queste versioni.

Per quanto riguarda il Broly di Dragon Ball Super, si conoscono ancora meno informazioni. Anche stavolta il peso è sconosciuto, mentre sappiamo che è alto ben 3 metri nella sua trasformazione finale. Broly è diventato quindi molto più grande e grosso in quest'apparizione canonica.

Con un'eventuale apparizione nel manga di Dragon Ball Super è possibile che Toyotaro e Toriyama divulghino qualche informazione in più su questo personaggio che tutti vorrebbero rivedere.