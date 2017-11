Dragon Ball Super: un altro guerriero dell'Universo 7 sta per essere eliminato?

ci ha portato, ormai, nel climax del: i nuovi e sconvolgenti risvolti di trama non ci permettono di avere le idee chiare sulle sorti dei protagonisti. Un nuovo leak in Rete svela il titolo dell'episodio 119, che potrebbe costringerci a salutare un guerriero del nostro amato

Attenzione possibile Spoiler

Come ci fa notare il link di Twitter, che vi riportiamo in calce all'articolo, il titolo dell'episodio numero 119 sarà "Un nuovo sacrificio per l'Universo 7! L'Universo 4 fa sul serio!", e andrà in onda il prossimo 10 dicembre. A questo punto, è lecito immaginare che uno dei guerrieri rimasti del Settimo Universo, la nostra realtà in cui vivono Goku e i suoi amici, perderà uno dei duelli in cui vediamo impegnati i partecipanti del Torneo del Potere.

Le sinossi e i titoli degli episodi 115-118, per adesso, non parlano di alcuno scontro tra i nostri eroi e il Quarto Universo: ciò significa che, in corso d'opera, assisteremo a un ulteriore colpo di scena che potrebbe costringerci a salutare dalla competizione uno tra Gohan, Piccolo, Androide 18 e Androide 17, dal momento che Goku e Vegeta sono - a nostro parere - destinati a sopravvivere fino alla fine.

Intanto osserviamo il prosieguo del roboante duello tra Goku e Kafla, nell'episodio 115 che andrà in onda domenica 12 novembre.