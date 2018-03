Dragon Ball Super: ammiriamo la cover USA del box di episodi della Saga di Future Trunks!

Negli USA sta per uscire il box da collezione con gli episodi didedicati alla Saga di Future Trunks, e le immagini della cover dei formati Blu Ray e DVD è stato rilasciato online.

Il box uscirà sul mercato americano il prossimo 19 giugno e sarà dedicato alla Saga di Future Trunks e di Black Goku: i dischi inclusi nella raccolta conterranno gli episodi 40-52 (quindi le vicende che porteranno Mirai Trunks a chiedere aiuto nel passato per eliminare Goku Black saranno narrate solo per i primi episodi) e costeranno 39,98 dollari per la versione DVD e 44,98 dollari per quella Blu-Ray.

Sarà il quarto box degli episodi dell'anime di Dragon Ball Super a uscire negli USA, mentre in Italia Yamato Video pubblicherà nei prossimi mesi il secondo Box, con le puntate dedicate alla Saga della Resurrezione di Freezer.

La serializzazione in TV dell'anime televisivo, invece, volge al termine, con la messa in onda dell'episodio 130 che avverrà domenica 18 marzo.

Di seguito la sinossi del box USA di Dragon Ball Super:

Il Torneo tra i due Universi ha finalmente un vincitore, con la possibilità di esprimere un desiderio grazie alle Super Sfere del Drago! Ma il desiderio espresso sarà davvero quello?! In seguito, dopo una visita inaspettata su un pianeta bizzarro, giunge un improvviso SOS dal futuro rappresentato da Future Trunks! Quali orrori affliggono la sua epoca, e riusciranno i Guerrieri Z a fronteggiare un nemico che sembra identico a Goku?