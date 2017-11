Dragon Ball Super: ammiriamo il nuovo guerriero nel trailer dell'episodio 115!

Qualora l’acceso scontro di stamattina non vi abbia ancora soddisfatti, il trailer del prossimo episodio dianticipa il confronto definitivo fra i Super Saiyan del Sesto e del Settimo Universo!

Attenzione possibile Spoiler

Dopo essersi fuse in Kefla, attraverso l’uso dei potara ricevuti da Lord Champa prima ancora che il Torneo del Potere iniziasse, Kale e Caulifla si stanno rivelando un’ostacolo più ostico del previsto per il nostro Goku, ancora affaticato dopo lo scontro con Jiren.



Ma se nell’episodio numero 114 abbiamo visto il Saiyan tenere più o meno testa alle due giovani contendenti, la loro fusione, a giudicare dal promo visionabile in chiosa all’articolo, riuscirà invece a sopraffare il Super Saiyan God del Settimo Universo, costringendolo a ricorrere alla trasformazione successiva.



Il titolo dell’episodio, e la recente sinossi pubblicata in settimana dal magazine nipponico Shonen Jump, rivelano tuttavia che nemmeno il Super Saiyan Blue potenziato dal Kaioken potrebbe essere abbastanza contro questa mostruosa super-guerriera Saiyan!



Proprio quest’ultima, negli ultimi fotogrammi del promo, ci appare trasformata in Super Saiyan, ma i suoi capelli, anziché essere biondi come quelli degli altri Saiyan, appaiono verdi, come quelli di Kale e lo stesso Broly. È dunque probabile che anche la fusione fra le due donne possa accedere al terrificante potere del Super Saiyan Berserker. Questa straordinaria guerriera potrebbe essere addirittura la Leggendaria Super Saiyan dell’Universo di Champa!

Dal momento che mancano solo 21 minuti al termine del Torneo del Potere, è probabile che la fusione si sciolga solo dopo la conclusione dell'evento: sarà dunque il Sesto Universo a scampare all'inevitabile distruzione promessa da Zeno agli sconfitti?