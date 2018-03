Dragon Ball Super: anche Jiren è prossimo a sbloccare l'Ultra Istinto?

tornerà domenica 18 marzo con l'episodio numero 130, che vedrà l'infuriare della battaglia finale tra Goku dell'Universo 7 e Jiren dell'Universo 11. Goku ha padroneggiato l'Ultra Istinto e si prepara a malmenare Jiren con il suo nuovo potere, ma anche il Pride Trooper potrebbe riservare qualche sorpresa.

Anche Jiren, infatti, potrebbe essere vicino a padroneggiare il tanto paventato Ultra Istinto. La ragione di questa fan theory, che ha preso corpo in Rete nelle ultime ore, deriva da alcuni frame comparsi nel trailer dell'episodio 130 di Dragon Ball Super.

Nel promo, infatti, vediamo Jiren a torso nudo, ferito e con i suoi abiti da Pride Trooper logorati dalla spettacolare battaglia contro il suo avversario. In alcuni scorci, e in particolare in quello che vi proponiamo nell'immagine in basso, il guerriero più potente dell'Universo 11 appare avvolto da un'aura particolarmente lucente e intensa.

Inutile dire che l'aura che pervade il corpo di Jiren ci ricorda proprio tutti gli stilemi dell'Ultra Istinto, specie se confrontiamo il frame che lo ritrae con quello successivo di Goku - seppur il bagliore che avvolge il Pride Trooper ci sembra più tendente al colore rosato che a quello blu/argentato del nostro eroe. Per quello che ne potremmo sapere, tuttavia, il colore dell'aura - anche in modalità Ultra Istinto - potrebbe variare a seconda del guerriero che lo utilizza.

Senza considerare altri due aspetti: nella preview della prossima puntata, Goku afferma che entrambi i lottatori supereranno i propri limiti nel corso della battaglia che sarà protagonista nel penultimo episodio della serie. Il titolo dell'episodio 130 di Dragon Ball Super sarà "La più grande resa dei conti di sempre! La battaglia suprema per la sopravvivenza!!": che cosa ci aspetta?