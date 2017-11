Dragon Ball Super: ancora incertezze sul finale della serie?

Sappiamo tutti che la collocazione temporale disi posiziona nei dieci anni intercorsi tra il finale della saga die il, durante il qualeriesce a incontrare. Tuttavia, stando alle parole dei producer, il finale del nuovo anime appare ancora incerto.

Nel corso della convention di Barcellona, durante la quale sono già state svelate diverse e succose informazioni sul prosieguo del Torneo del Potere, sul finale di serie e su possibili episodi speciali o connessioni particolari con Dragon Ball Z, sono arrivate anche ulteriori informazioni sull'argomento.

Teoricamente, il finale di Dragon Ball Super dovrebbe collegarsi a quello di Dragon Ball Z, riportarci cioé a quel Torneo nel quale vediamo fare la sua comparsa la giovane reincarnazione di Majin Bu. In realtà i producer di Dragon Ball Super, Hiroyuki Sakurada e Kimitoshi Chioka, hanno confermato l'incertezza della questione, rimettendosi alla decisione di Akira Troiyama - un verdetto che, a quanto pare, non è ancora stato deciso o quanto meno svelato.

I due produttori hanno detto, letteralmente, che non sanno "come il finale di Super si collegherà con il finale originale del manga e dell'anime classici, poiché Toriyama non ha ancora deciso come terminerà la serie attuale".

Voi vorreste un finale di Dragon Ball Super che si riallacci, canonicamente, alle vicende finali della serie Z? O prediligereste una soluzione alternativa? Di certo i problemi di continuity non aiutano...