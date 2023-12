Dragon Ball Super, Androide 21 diventerà canonico? Il debutto nel manga sembra vicino!

Per chi ama i videogiochi e Dragon Ball, il 2018 ha lasciato nel cuore dei fan uno spettacolare capolavoro dei picchiaduro, Dragon Ball FighterZ. Presto, uno dei personaggi originali del videogioco potrebbe unirsi al già nutrito cast del manga di Dragon Ball Super.

Non è infatti merito solo del gameplay se Dragon Ball FighterZ è stato amato profondamente. L'introduzione nel videogioco di un personaggio unico, l'Androide 21, disegnato da Akira Toriyama appositamente per il videogioco, è stata fortemente apprezzata dai fan di lungo corso del manga e dell'anime.

Utilizzata come antagonista nel videogioco per console, la scienziata ha generato una domanda fondamentale: l'Androide 21 troverà spazio anche nel manga? L'arco narrativo dedicato a Super Hero è recentemente terminato e gli appassionati si chiedono quale sarà la nuova saga di Dragon Ball Super.

Sembra ci sia la possibilità che, dopo la sconfitta di Cell Max e la presenza di Carmine alla fine del capitolo 100, esista un ultimo androide che il secondo di Magenta utilizzerà in futuro per ostacolare i protagonisti del manga. L'Androide 21 rappresenterebbe una sorta di personaggio "bonus" che verrebbe canonizzato e usato per offrire una nuova minaccia a Goku e compagni.

È pur vero che i fan di Dragon Ball, dopo un anno dedicato interamente a riadattare su carta gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero, desiderano qualche novità, e non la semplice riproposizione di altri elementi presi da un altro media, in questo caso quello videoludico. Avete giocato Dragon Ball FighterZ? Gradireste un'aggiunta di Androide 21 alla narrativa di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere nei commenti.