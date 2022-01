Dragon Ball Super, l'Androide 21 irrompe con una statua da collezione: sarà in Super Hero?

Creata per il videogioco Dragon Ball FighterZ, Androide 21 è diventata subito una delle protagoniste più apprezzate dal pubblico, grazie al suo look e al suo estro. Farà il suo debutto ufficiale in Dragon Ball Super: Super Hero? Intanto, ammiriamola in questa figure da collezione di SH Figuarts.

Della pellicola in uscita nell'aprile del 2022, sono emerse ormai numerose informazioni. In Dragon Ball Super: Super Hero, faranno il loro ritorno in scena gli androidi, ma in una versione aggiornata. Principali antagonisti del movie, infatti, saranno Gamma 1 e Gamma 2, due androidi di nuova generazioni creati dal Dottor Hedo, scienziato del Red Ribbon. Convinti di essere due supereroi, attaccheranno i Guerrieri Z, da loro reputati i villain della situazione.

Che siano i due Gamma a minacciare la Terra, pare molto poco probabile. Chi si nasconde dietro la loro facciata? Secondo alcune ipotesi, potremmo assistere al ritorno di Cell, o perché no, al debutto di Androide 21.

Ella, non è mai apparsa in un'opera canonica, e questa risulterebbe essere una buona opportunità. In Androide 21, una donna trasformata in cyborg dal Dottor Gelo, sono impiantate le cellule di diversi personaggi, tra cui quelle di Majin Bu. Che questo suo lato malvagio possa attaccare i Guerrieri Z?

Al momento, questa è solamente una remota possibilità. L'unica certezza è la magnifica statua da collezione realizzata da SH Figuarts che la ritrae, con gli abiti da scienziata del Red Ribbon, in tutta la sua magnificenza. Vorreste vedere il suo debutto nel canone? Vi lasciamo al look del Drago Shenron in Super Hero e a un prossimo aggiornamento sul film di Dragon Ball che apparirà sulle pagine di V-Jump.