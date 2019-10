Dragon Ball Super: che siano gli Androidi i più qualificati per battere Moro?

Con l'introduzione del nuovo arco narrativo "Il Prigioniero della Pattuglia Galattica", Dragon Ball Super ha introdotto un nuovo e temibile nemico: Moro. Il potentissimo essere la cui magia è in grado di prosciugare la forza vi tale da ogni cosa che sia organico: persone, piante, pianeti interi.

Proprio a causa di questa strana abilita, quando Goku e Vegeta hanno provato a fermarlo sono stati sconfitti, prosciugati dalla loro forza vitale. Ora come ora non sappiamo da cosa derivi questo potere, né quali siano i suoi limiti e men che meno se dei limiti gli abbia. In ogni caso, tale caratteristica peculiare di Moro, ci fa pensare che forse gli unici esseri in grado di batterlo, sono quelli non propriamente organici. Ci viene da pensare agli Androidi.

Essere dall'energia infinita, creati dall'uomo e che quindi sono delle macchine. In realtà non si sa neanche se Moro sia in grado di attivare il suo potere anche su di essi, ma pensandosi sembrerebbe la risposta più logica per provare a sconfiggere una così grande minaccia. E considerando che sulla terra ci sono C-17 e C-18, entrambi combattenti molto forti, creati artificialmente e che hanno anche preso parte al Torneo del Potere, ci viene da chiederci se non saranno loro l'ultimo baluardo in difesa della Terra non appena Moro arriverà.

Dal momento che sia Goku che Vegeta attualmente sono alle prese con intensivi allenamenti, forse i due Androidi sono i più qualificati, date le loro caratteristiche fisiche, per rallentare Moro, in attesa del ritorno dei due Saiyan.

