Dragon Ball Super: l'Angelo Merus torna negli extra del volume 21

Nel corso della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, Goku e Vegeta hanno dovuto fronteggiare la minaccia rappresentata dallo stregone millenario Molo, e non sarebbero mai riusciti a fermarlo se non fosse stato per l’angelo Merus. Rivelatosi un grande alleato e mentore per Goku, Merus è tornato in una nuova illustrazione di Toyotaro.

Senza gli intensi allenamenti al fianco di Merus, infatti, il protagonista non sarebbe stato capace di raggiungere e padroneggiare l’Ultra Istinto, tecnica divina diventata ormai rappresentativa della serie Dragon Ball Super. Andando contro la neutralità che dovrebbe caratterizzare il comportamento degli angeli, Merus ha donato le basi per l’apprendimento della tecnica a Goku, e nel suo sacrificio finale, proprio contro Molo, ha acceso la scintilla della trasformazione definitiva del Saiyan.

Per quanto fosse stato inizialmente presentato come un semplice membro della Pattuglia Galattica, Merus si è quindi rivelato un personaggio centrale, in grado di sovvertire le sorti dello scontro con Molo, e il suo ritorno come essere umano sembra anticipare che lo rivedremo in azione. Senza la sua scomparsa la galassia forse si troverebbe ancora minacciata dallo stregone. Per questo Toyotaro ha voluto onorare la sua memoria riportandolo nel volume 21 del manga, con l’illustrazione inedita che potete vedere nel post in calce.

Inoltre, come riportato nello stesso post, anche l’immagine presente sul dorso del volume ritrae l’angelo mentre si prepara a sparare ad un nemico. Cosa ne pensate di questo inaspettato ritorno? Ditecelo nei commenti. Per concludere, vi lasciamo scoprire qual è il livello di potenza di Goten e Trunks, e all’illustrazione di Toyotaro dedicata a Sand Land, vecchia opera di Akira Toriyama che presto debutterà nei cinema giapponesi con un film.