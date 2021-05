Dragon Ball Super: un animatore ha accidentalmente annunciato il seguito dell'anime?

La community di Dragon Ball Super è letteralmente esplosa questa mattina quando, sul nuovo sito ufficiale dell'anime, è emersa un'intervista ad un animatore che si sarebbe lasciato scappare una clamorosa indiscrezione sul ritorno della serie animata. Cerchiamo di capirne di più su cosa è successo.

Sappiamo ormai con totale certezza che la controparte animata di Dragon Ball Super ha qualche progetto in cantiere, sicuramente un film per il 2022 dal momento che è stato annunciato in occasione del Goku Day. Ad ogni modo, questa mattina è emersa un'intervista ad un certo Florence Jay Dominguito, un animatore di TOEI Animation ma della divisione nelle Filippine, che avrebbe risposto ad una domanda in merito al futuro del franchise con l'espressione che recita:

"[...]Sono inoltre entusiasta all'idea del nuovo anime [TV] che continuerà Dragon Ball Super."

Se così fosse, dunque, in maniera del tutto accidentale l'animatore avrebbe annunciato indirettamente Dragon Ball Super 2. Eppure, confrontando l'intervista in giapponese con quella in inglese sono sorte alcune differenze non di poco conto. La controparte nipponica, infatti, è accompagnata da una risposta leggermente diversa riassumibile quanto segue: "Non vedo l'ora di sapere se ci sarà un nuovo anime in TV di Dragon Ball Super."

Una risposta molto diversa, e anche molto più probabile, dal momento che è impensabile uno strafalcione del genere da parte del sito ufficiale di Dragon Ball che avrebbe svelato in questo modo l'arrivo della nuova stagione. Dopotutto, un banner in alto al sito spiega di fare attenzione alle traduzioni diverse da quelle giapponese dal momento che possono contenere errori. Errori che, in un sito ufficiale e dedito a uno dei franchise più popolari al mondo, non dovrebbero essere ammessi onde evitare fraintendimenti di qualunque tipo. Non sappiamo dunque dirvi quando e se arriverà Dragon Ball Super 2, ma è pur vero che tutti nel settore, animatori compresi, non vedono l'ora di tornare a mettere mano al capolavoro di Akira Toriyama.