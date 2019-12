Dragon Ball Super: l'anime dell'arco di Moro sarà composto da 20 episodi? (ESCLUSIVA)

Vi ho già riportato le nuove e inedite immagini leak di Dragon Ball Super 2, ma ora mi focalizzerò su un altro aspetto importante delle informazioni pervenutemi in queste ore: l'adattamento dell'arco di Moro.

In un precedente articolo vi ho raccontato come, dopo la prima tornata di leak su Dragon Ball Super 2, abbia ricevuto ulteriori immagini "rubate", che svelerebbero il ritorno di Broly nella nuova serie anime prodotta dalla TOEI Animation.

Tra i dettagli, oltre alle immagini, c'è però di più: la fonte anonima, che presumo abbia utilizzato un nome in codice sfruttando un rimando tipicamente italiano come la "pasta alla carbonara", ha affermato di aver scattato quelle foto durante il suo turno di lavoro, alludendo quindi al fatto di essere probabilmente un dipendente di Toei Animation.

Mi ha inoltre svelato che lo staff di animazione avrebbe terminato i lavori sull'adattamento anime dell'arco narrativo di Moro, il prigioniero della Pattuglia Galattica (creato da Toriyama e Toyotaro per il manga di DB Super). Ha poi svelato che la saga in questione durerà 20 episodi, dopo i quali ci sarà una storia totalmente nuova che vedrà il ritorno di Broly (come vi ho già raccontato).

Ancora una volta invito i nostri lettori a prendere queste informazioni per quello che sono: dati non ufficiali e non confermati, diffusi da una fonte anonima e per adesso poco attendibile. Ma è pur vero che, ormai, le voci si fanno sempre più insistenti e l'arrivo imminente della Jump Festa 2019 lascia ben presagire: l'annuncio di Dragon Ball Super 2 è vicino?