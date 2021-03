Dragon Ball Super all'Anime Japan 2021: la conferma di TOEI Animation, cosa significa?

L'edizione di quest'anno dell'Anime Japan, uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di anime e manga, si prospetta davvero ambizioso visto la mole di titoli che parteciperanno alla manifestazione, tra cui uno degli special guest di TOEI Animation, Dragon Ball Super. Possiamo finalmente aspettarci novità sul misterioso sequel?

Negli ultimi tempi siamo tornati a parlare di Dragon Ball Super 2, ovvero il seguito dell'anime che per voci di corridoio aspetta soltanto l'ufficialità. Per un titolo così importante è lecito aspettarsi che TOEI voglia ricorrere a tutti i riflettori puntati contro e annunciare eventualmente il sequel sotto una grande platea di fan, magari gli stessi dell'Anime Japan 2021. Quest'anno l'evento si terrà sia online che dal vivo, per via delle varie restrizioni dettate dal Covid-19, dal 27 al 31 marzo 2021, dunque relativamente a breve.

Lo studio dietro l'adattamento anime del capolavoro di Akira Toriyama ha confermato che il franchise parteciperà alla manifestazione, motivo per cui diversi appassionati hanno iniziato a incrociare le dita in merito alla possibilità che TOEI possa sciogliere le riserve sulla produzione. Dopotutto, gli ultimi rumor lasciano presagire che Dragon Ball Super 2 debutterà in estate, al termine di Digimon Adventure 2020, ma sarà comunque necessario per lo studio annunciare l'anime almeno qualche mese in anticipo per preparare il nuovo merchandising e la campagna promozionale. In attesa di ulteriori conferme, vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito all'argomento.