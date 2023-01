Dragon Ball Super agli Anime Japan: la descrizione di TOEI fa sperare i fan sul sequel

Che fine ha fatto Dragon Ball Super 2? Da tempo questa domanda è in attesa di ricevere una risposta visto le difficoltà con cui lo studio di animazione sembra aver a che fare alla luce delle informazioni da parte degli insider che stanno contribuendo ad alimentare la confusione in merito.

In realtà, dalle voci che si evincono in rete, il primo anime legato a DB Super che dovrebbe essere annunciato non sarà il diretto sequel ma un altro progetto settimanale di cui non si sa nient'altro. L'alone di mistero dietro il futuro del franchise continua ad alimentare ipotesi e aspettative sul web, lo stesso che nel frattempo ha puntato tutti i riflettori all'Anime Japan.

Si tratta di un evento che si terrà come ogni anno verso la fine di marzo e a cui TOEI Animation parteciperà con un panel dedicato alla saga. Non è la prima volta che il capolavoro di Toriyama figura tra i principali ospiti della fiera, tuttavia lo studio di animazione aggiunge la descrizione che qui segue in merito allo stand: "Le ultime informazioni sui lavori di TOEI, come i progetti popolari attualmente in onda e i nuovi titoli che verranno rilasciati quest'anno saranno tutte raccolte allo stand!"

Che sia davvero arrivato il momento di conoscere il nuovo anime di Dragon Ball Super o anche questa volta non ci saranno sorprese? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto.