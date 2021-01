Dragon Ball Super: l'anime ritorna con questo video fanmade

L'ultimo Jump Festa ha portato solamente sconforto tra gli appassionati di Dragon Ball Super, convinti che la convention organizzata da Shonen Jump avrebbe finalmente portato novità sulla serie animata, ferma da ormai troppo tempo. Ma i Guerrieri Z sono tornati in versione animata grazie a questo filmato fanmade.

La prima tornata dell'anime di Dragon Ball Super si è conclusa con il Torneo del Potere, saga in cui i combattenti dell'Universo 7 hanno dovuto affrontare personaggi formidabili come Kale, Caulifla, Toppo e il potentissimo Jiren. Ma da quel momento, la serie si è improvvisamente fermata e a distanza di anni non se ne sa ancora nulla.

Mentre il manga di Toyotaro e Toriyama è proseguito con l'arco narrativo dedicato a Molo, l'anime è tornato in scena unicamente con il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, che ha canonicizzato il leggendario Super Saiyan. Un lasso di tempo che ha ormai stancato i fan.

Fortunatamente per gli appassionati dell'anime, però, l'utente Twitter Vortex ha ridato vita a Goku e compagni. L'artista ha realizzato e condiviso un impressionante video che mostra Goku utilizzare il potere dell'Ultra Istinto durante uno scontro di sparring con Whis. Con la speranza che Dragon Ball Super torni presto con una nuova stagione, nel frattempo godiamoci questo eccezionale lavoro fanmade. Ecco quando potremmo aspettarci novità su Dragon Ball Super 2. Un errore di traduzione in Dragon Ball Super potrebbe aver gettato cattiva luce su Vegeta.