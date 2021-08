Dragon Ball Super, quanti anni hanno gli Androidi 17 e 18?

Archiviata la saga di Freezer, gli eroi tornarono sulla Terra anche se senza Goku. Dopo qualche anno da un'altra linea temporale giunse Trunks, figlio di Bulma e Vegeta, ad avvisare dell'arrivo di una nuova minaccia: gli androidi del Red Ribbon. I due divennero poi importanti alleati, ancora presenti in Dragon Ball Super.

Gli appassionati di Dragon Ball si sono sempre fatti molte domande sugli androidi, dalla loro fonte di energia alle curiosità più variegate. Da umani C17 e C18 si chiamavano Lapis e Lazuli, con il nome rivelato da Akira Toriyama. Ma l'autore non ha mai svelato ufficialmente l'età di C17 e C18. Quindi quanti anni potrebbero avere i due androidi del Red Ribbon?

In una battuta con la nipote Marron, C17 rivela di avere solo 17 anni. Ovviamente è uno scherzo visto il tempo in cui è presente in Dragon Ball Super, ma in realtà l'androide potrebbe riferirsi all'età in cui è stato trasformato dal dottor Gelo insieme alla sorella. Anagraficamente la loro età sarà quindi molto superiore di quella fisica, ormai quasi bloccata come rivelato da Toriyama.

Supponendo che siano stati davvero trasformati a 17 anni, quanti anni potrebbero avere ora? Considerato l'andamento delle creazioni del Dottor Gelo, che aveva creato C8 quando Goku era ancora bambino, Lapis e Lazuli potevano avere all'incirca la stessa età del protagonista di Dragon Ball Super quando furono trasformati nei pericolosi cyborg. L'arcano durerà sicuramente per altri anni, finché Toriyama non rivelerà altri segreti di questi personaggi.