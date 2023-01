Dragon Ball Super: quanti anni ha davvero Mai? La verità sulla donna al servizio di Pilaf

Goku partì dal monte Paoz in compagnia di Bulma per esplorare il mondo circa 30 anni prima delle attuali saghe di Dragon Ball Super. Infatti, il protagonista del manga inizialmente era un semplice quindicenne, mentre adesso Goku è un quarantenne anche se con un fisico sempre giovanissimo e ben allenato per i suoi anni.

Ci sono ovviamente motivi per cui il protagonista riesce a rimanere sempre giovane. Ma vale lo stesso per gli altri? Sempre tornando alla prima saga, il giovane Goku con il suo gruppo incrociò il malvagio Pilaf e la sua banda, composta dal cane antropomorfo Shu e una donna seria e dall'aria adulta di nome Mai. Insieme, creano diversi problemi alla banda di Goku nel corso degli anni. Tuttavia tutti sono molto più grandi di Goku, ma in Dragon Ball Super la situazione si è completamente invertita. Perché? Quanti anni ha adesso Mai e perché è tornata a scuola?

Mai è nata più o meno nell'anno 737, e quindi ufficialmente ha un'età simile a quella di Goku. Di conseguenza, cresce allo stesso modo e in Dragon Ball Super dovrebbe avere ufficialmente circa 45 anni, tenendo conto degli ultimi eventi e dei vari timeskip del midquel. Allora cosa è successo? Perché Mai è tornata bambina e ha l'età di Trunks? Durante i tre anni di timeskip della saga degli androidi, Pilaf e il suo gruppo sono riusciti a trovare le Sfere del Drago e hanno espresso un desiderio, ovvero quello di tornare giovani. Pertanto, tutti e tre sono tornati bambini e adesso hanno orientativamente l'età di Trunks. Ecco quindi perché Mai adesso è una ragazzina di appena quindici anni o giù di lì.

Ricorderete, invece, come in Dragon Ball GT quella ragazza era diventata ormai anziana, con un aspetto da sessantenne inoltrata. Mai sarà centrale nella prossima fase, come rivelato da Toyotaro negli spoiler di Dragon Ball Super 89.