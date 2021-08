Dragon Ball Super: quanti anni ha Freezer? Tutto ciò che non sapete sul tiranno

Una delle creature più forti dell'universo per lungo tempo è stato Freezer. Membro di una razza mutante unica, è stato in assoluto l'esponente più forte della sua stirpe, avendo preso il comando dell'esercito del padre Re Cold già in tenera età. In Dragon Ball e Dragon Ball Super lo conosciamo a dovere con vari ritorni.

Ma quanti anni ha precisamente Freezer in Dragon Ball e Dragon Ball Super? Analizziamo tutti i dati e le informazioni rivelate sull'imperatore della galassia che ha tenuto sotto scacco i saiyan per svariati anni.

Fin dalla sua nascita, Freezer è stato ritenuto un prodigio. Purtroppo Akira Toriyama non ha mai specificato un anno preciso, quindi non sappiamo chiaramente quando è nato Freezer. Tuttavia sappiamo che nell'anno 731 Freezer ha annesso i saiyan, inglobandoli nel suo esercito. L'anno successivo, nel 732, Re Cold comunica invece a Re Vegeta che sarà Freezer a prendere il controllo dell'esercito, diventandone il capo.

Considerato che il piccolo prodigio della razza mutante era ancora un bambino quando prese il controllo dell'impero galattico, allora Freezer potrebbe aver avuto circa 10 o 15 anni durante l'annessione dei saiyan, ammesso che la maturazione fisica di questa razza progredisca nella stessa modalità umana. Ciò porrebbe la data di nascita del sovrano galattico tra il 715 e il 720.

La saga di Freezer su Namek si tiene nell'anno 762, con un Freezer tra i 42 e i 47 anni circa. La sua morte giungerà due anni più tardi per mano di Trunks, morendo quindi a 44 o 49 anni. Da questo momento in poi, la sua età fisica si ferma fino al ritorno nell'anno 779 con gli eventi del film Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F', dove però morì di nuovo. Ritornerà ancora nell'anno 780 per il Torneo del Potere, durante il quale riguadagnerà anche una nuova resurrezione. Durante l'attuale saga di Granolah in Dragon Ball Super quindi Freezer dovrebbe avere circa tra i 45 e i 50 anni.