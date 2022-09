Dragon Ball Super: quanti anni ha Kale? Alla scoperta della Saiyan dell'Universo 6

In Dragon Ball Super l'autore Toyotaro ha introdotto numerosi personaggi interessanti. Soprattutto nell'arco narrativo del Torneo del Potere i fan fanno la conoscenza di combattenti fuori dall'ordinario, come Jiren o Toppo. Ma non solo, nel corso di quella saga vengono rivelati i Saiyan dell'Universo 6.

Per competere nel torneo indetto da Zeno, il Dio della Distruzione dell'Universo 6 forma un team composto dai suoi migliori guerrieri. Tra questi, oltre che Cabba e Hit, fanno il loro esordio Caulifla e Kale, la prima conosciuta come un prodigio della razza Saiyan e l'altra per essere il Saiyan leggendario del suo universo. Ma quanti anni ha Kale in Dragon Ball Super?

Per scoprire l'età della guerriera dell'Universo 6, che con Caulifla dà vita alla fusion Kefla, bisogna riscoprire le sue origini. Kale è stata creata per espresso volere di TOEI Animation come risposta alle continue domande su un ritorno di Broly e del suo Super Saiyan Leggendario. Qui, trovate un confronto tra Broly e Kale di Dragon Ball Super.

Esattamente come Broly, Kale ha una corporatura magrolina e un carattere mite e timido, ben diverso da quello tipico dei Saiyan. Quando però si accendono i suoi poteri da Super Saiyan, la personalità cambia drasticamente, mandandola in berserk. Kale sicuramente tornerà nel corso delle prossime saghe, forse con questa fusion immaginata da una fanart di Dragon Ball Super.

Sull'età di Kale non si hanno dati ufficiali. Nel manga, nell'adattamento anime o nei databook non vengono mai infatti rivelati dettagli sulla sua età. Nei Daizenshuu viene riportato che il ciclo vitale dei Saiyan è simile a quello degli esseri umani, e quindi tra i 70 e i 100 anni. Tuttavia, è anche vero che invecchiano molto meno rapidamente.



Osservando il personaggio di Kale si potrebbe dire che sia più piccola di Son Gohan, che all'inizio di Dragon Ball Super ha 23 anni, ma più grande di Gotenks e Trunks. Si potrebbe dunque affermare che Kale ha tra i 16 e i 20 anni. Probabilmente la Saiyan dell'Universo 6 ha da poco raggiunto la maggiore età.