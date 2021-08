Dragon Ball Super, quanti anni ha Son Gohan nel manga?

Akira Toriyama, differentemente da altri mangaka, ha deciso di far crescere i suoi personaggi e di creare un universo in continua maturazione. Goku, partito come un ragazzino, diventa un adolescente, un giovane adulto e poi un genitore e ancora oggi la sua età continua ad aumentare in Dragon Ball e Dragon Ball Super.

Ciò naturalmente vale anche per altri personaggi, come il figlio Gohan. Apparso per la prima volta durante la saga dei saiyan, Gohan è cresciuto nel corso della serie e per lunghi tratti è stato un vero e proprio protagonista di Dragon Ball, anche se è stato poi messo da parte in Dragon Ball Super. Quanti anni ha Gohan durante Dragon Ball e Dragon Ball Super? Ripercorriamo le date, partendo dall'anno di nascita, il 757.

Come noto, all'arrivo di Radish aveva 4 anni , 5 invece all'arrivo di Vegeta e Nappa e poi durante la saga di Freezer;

, 5 invece all'arrivo di Vegeta e Nappa e poi durante la saga di Freezer; Durante la saga di Garlic Jr, presente solo nell'anime di Dragon Ball Z, ha 6 anni;

Al ritorno di Goku sulla Terra ha 7 anni;

Passano gli anni e arriva ad avere 9 anni, ma durante la saga di Cell il tempo passa e in più lui inizia ad allenarsi nella Stanza dello Spirito e del Tempo, diversificando l'età anagrafica da quella fisica di un anno;

Alla morte di Cell, ha quindi 10 anni anagraficamente e 11 fisicamente;

Durante la saga di Majin Bu ha 17 anni, 18 fisicamente;

Si entra poi nella fase di Dragon Ball Super con l'anno 778 , dove Gohan ha 21 anni anagraficamente;

, dove Gohan ha 21 anni anagraficamente; L'anno dopo, durante il ritorno di Freezer e della saga di Goku Black, ha 22 anni;

Passa ancora un anno e si presenta al Torneo del Potere a 23 anni, 24 fisicamente;

Non è stato spiegato precisamente quanto tempo è passato, ma durante l'attuale saga di Granolah dovrebbe avere 24 anni anagraficamente , quindi 25 fisicamente;

, quindi 25 fisicamente; Infine si torna a Dragon Ball Z con l'ultimo torneo tenkaichi che porta Gohan ad avere 27 anni sulla carta d'identità.

Anche Gohan quindi cresce molto in Dragon Ball come il padre, presentandosi sia da bambino che da genitore più di 20 anni più tardi.