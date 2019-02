Dragon Ball Super annuncia un panel per il San Diego Comic-Con 2019: novità in arrivo?

Con l'uscita del film Dragon Ball Super: Broly, e con la serie TV anime ormai terminata da quasi un anno, i fan sono già avidi di nuovi prodotti dedicati al più recente brand di Akira Toriyama. Le novità potrebbero arrivare questa estate, poiché sembra che la Dragon Room si prepari a diramare tante novità per l'opera.

Le informazioni sembrano provenire dal numero di febbraio 2019 del magazine License Global. Come riportano i traduttori di Kazenshuu, sembra che al San Diego Comic-Con 2019 prenderà parte anche Dragon Ball Super con un panel dedicato.

Il report afferma che il franchise sarà non soltanto al SDCC 2019, che si terrà nel mese di luglio in America, ma anche ad altri appuntamento di spicco come l'Anime Expo, il Crunchyroll Expo e il New York Comic Con. È lecito aspettarsi, dunque, che nel corso di uno di questi eventi Akira Toriyama e i suoi collaboratori possano annunciare novità in arrivo per la serie.

Tali novità potrebbero riguardare certamente il manga, che prosegue spedito la sua corsa attraverso un nuovo arco narrativo inedito rispetto all'anime, ma non è escluso che possa far capolino il tanto decantato annuncio dei nuovi episodi legati alla serie TV di Super. Non è neanche improbabile che la Toei Animation annunci un altro film di animazione che faccia eco, in qualche modo, a Dragon Ball Super: Broly.

Voi quale annuncio vi aspettate?