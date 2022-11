Dragon Ball Super, l'annuncio del nuovo anime è sempre più imminente: cosa sappiamo?

Negli ultimi anni le indiscrezioni in merito ad un nuovo anime di Dragon Ball Super si sono spesso e volentieri sovrapposte, complice anche TOEI Animation che avrebbe cambiato i piani in corso d'opera. Gli ultimi mesi, però, sono stati caratterizzati da un intensificarsi di rumors sempre più consistenti e coerenti tra gli insider.

Le varie fonti si stanno infatti allineando in termini di voci di corridoio, sintomo che i piani dello studio stanno diventando sempre più concreti. Dalle informazioni più recenti, infatti, sappiamo che TOEI è al lavoro su due differenti progetti: un sequel e un web anime di Dragon Ball. Uno di questi dovrebbe essere annunciato a breve, forse già durante la giornata di oggi.

Gli ultimi rumors, infatti, parlavano di un eventuale annuncio tra novembre e dicembre, in linea con l'editor di V-Jump che aveva aperto alla possibilità, qualche mese fa, di una sorpresa entro la fine del 2022. Per quanto riguarda il web anime, il progetto che probabilmente verrà annunciato in anticipo, potrebbe essere legato alla serie originale di Dragon Ball con il coinvolgimento di Naohiro Shintani.

Non ci resta dunque che attendere le prossime ore- o i prossimi giorni- con trepidazione visto che riporteremo il più tempestivamente possibile eventuali aggiornamenti in merito all'argomento. E voi, invece, cosa vi aspettate da un'eventuale web serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.