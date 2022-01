Dragon Ball Super: gli antenati di Freezer dominavano l'universo? La teoria dei fan

La rinascita di Freezer, ha portato Granolah a desiderare di diventare il più forte dell'Universo 7 in cerca di vendetta. Al tiranno spaziale, infatti, si riconduce l'estinzione dei Cerealiani, massacrati senza alcuna pietà dall'esercito Saiyan sotto i suoi comandi. Ma che altro mistero nasconde il passato dell'antagonista di Dragon Ball Super?

Anche se è lontano dai riflettori, il suo nome continua a riecheggiare in tutto l'universo. L'attuale arco narrativo del manga di Toyotaro, infatti, getta le sue fondamenta proprio sull'Imperatore Galattico. Dragon Ball Super 80 presenta una citazione a Goku Vs. Freezer, ma non solo. Il principale imputato per l'estinzione quasi totale dei Cerealiani è proprio lui. Subirà l'ira di Granolah, oppure quest'ultimo perirà nel tentativo?

Nel frattempo, la community continua a farsi domande sul passato di Freezer, sulla sua misteriosa razza e sui suoi antenati. Il più recente dibattito nasce in seguito a un'intervista allo scienziato e ricercatore del Museo Nazionale della Natura e della Scienza del Giappone, Yudai Okuyama, da parte del team di Dragon Ball Super. Oggetto della discussione è la forma base di Freezer disegnata dall'autore di To Love-Ru.

Secondo il dottor Okuyama, le corna che Freezer possiede nelle sue prime forme sono riconducibili a una proprietà ereditaria che ebbe origine nei suoi antenati. Guardandole da una prospettiva biologica, le corna sono il principale mezzo di autodifesa degli organismi più fragili e deboli. Allo stesso modo, nella sua forma base Freezer è dotato di corna, ma poi quando raggiunge quella finale il suo capo ne è sprovvisto.

Dunque, per il ricercatore giapponese, "gli antenati di Freezer erano una forma di vita debole, che per proteggersi faceva affidamento alle corna, almeno fin quando non si potevano metamorfizzare". Che ve ne pare di questa spiegazione scientifica?