Dragon Ball Super: anteprima del volume 5 del manga, confermato il Torneo del Potere

Tra pochissimi giorni, nelle fumetterie e librerie giapponesi, verrà pubblicato il quinto volumetto delle avventure cartacee difirmate da Toyotaro. Abbiamo per voi un'anteprima delle prime tavole del manga, pagine in grado di confermare anche che sarà incluso l'inizio della saga del Torneo del Potere.

Grazie a GovetaXV, che ha pubblicato gli screenshot sul suo profilo Twitter, possiamo ammirare in alta definizione non soltanto la già nota copertina del quinto volume di Dragon Ball Super - che reca una bellissima illustrazione realizzata dal giovane Toyotaro - ma anche le prime pagine del tankobon.

Apprendiamo dunque che i primi capitoli del volume saranno dedicati alla conclusione della saga di Future Trunks, con il duello finale tra Goku e Zamasu prima che la furia di Trunks e la distruzione di lord Zeno annientino definitivamente il malvagio aspirante Kaioshin del Decimo Universo.

Vedremo quindi Goku sfruttare il Super Saiyan Blue Full Power e persino utilizzare il potere dell'Hakai su Zamasu, anche se il colpo risulterà vano.

Le pagine iniziali dedicate al sommario, peraltro, ci confermano che la seconda parte del manga di Dragon Ball Super ci renderanno partecipi delle prime vicende legate all'arco narrativo della Sopravvivenza degli Universi, con i preparativi per il Torneo del Potere. Nel trafiletto dedicato al sommario del tankobon, infatti, vediamo Iwne, Helles e Mosco - dei della distruzione di, rispettivamente, Primo, Secondo e Terzo Universo.

Il volume uscirà il 2 marzo in Giappone, mentre in Italia - sotto l'etichetta di Edizioni Star Comics - vedremo in aprile il quarto tankobon.