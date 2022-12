Dragon Ball Super: anteprima e sinossi ufficiale del prossimo arco narrativo su Super Hero

Granolah e la famiglia Heeter sono stati i personaggi principali della scorsa saga di Dragon Ball Super, sottotitolata saga del sopravvissuto cereleano. Sul pianeta Cereal è andato in scena uno scontro epico che ha portato Vegeta a tirare fuori la sua nuova trasformazione, a Goku di migliorarsi e a consentire anche la comparsa di Black Freezer.

Ora però è tempo di cambiare completamente scenario, e verrà fatto grazie al ritorno da super eroi di Goten e Trunks. Saranno i due giovani a essere i protagonisti di Dragon Ball Super, per la prima volta dopo tanto tempo, grazie a questo arco narrativo che farà da prequel alle vicende del recente lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero.

Da Weekly Shonen Jump è spuntata una pagina leakata che ricorda a tutti i lettori che a dicembre tornerà il manga. Questa anteprima di Dragon Ball Super mostra Goten e Trunks vestiti da super eroi, mentre sopra i due ragazzi ci sono i primi piani dei due genitori. Ma come sarà la saga con Goten e Trunks protagonisti? Insieme all'immagine, c'è anche una breve sinossi della nuova saga di Dragon Ball Super.

"Il nuovo arco narrativo tanto atteso... finalmente ha inizio! I prossimi eroi sarete voi due! I personaggi principali adesso sono Goten e Trunks?! Un prequel che collega al film Dragon Ball Super: Super Hero! Mentre Goku e Vegeta si allenano sul pianeta di Beerus, nascono dei nuovi eroi sulla Terra! Le loro identità segrete sono i loro figli, Goten e Trunks?!"

L'anteprima quindi non rivela troppo, se non che Goku e Vegeta saranno lontani e quindi non saranno al corrente delle nuove minacce che prenderanno corpo nel manga di Toyotaro.