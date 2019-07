Dragon Ball Super: l'anteprima di V-Jump svela possibili anticipazioni sul capitolo 50

L'arco di Moro lo stregone sta coinvolgendo tantissimi lettori di Dragon Ball Super in una delle prime saghe completamente inedite e presentate prima nel manga scritto e disegnato da Toyotaro. La storia con il Divoratore di Mondi sta proseguendo con battaglie su battaglie tra spazio e Namek, ma ora sembra arrivata al momento culminante della saga.

Grazie all'intervento di Merus, nel capitolo 49 Goku e Vegeta si preparano per affrontare in un nuovo scontro, stavolta al massimo della loro potenza, lo stregone. Mentre quest'ultimo fa capire che ha ancora un asso nella manica grazie al terzo desiderio espresso a Polunga, sembra che questo arco narrativo di Dragon Ball Super possa finire a breve.

Nell'anteprima di V-Jump che potete vedere in calce, la redazione ha mostrato la copertina di Dragon Ball Super 10, ancora in bianco e nero, oltre ad alcune frasi e didascalie che anticipano la nuova importante battaglia. Proprio queste fanno pensare che, se non nel capitolo 50, la battaglia tra Goku, Vegeta e Moro si potrebbe concludere nel giro di pochi mesi.

Cosa pensate di quest'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super? E pensate che possa essere il punto di partenza per il nuovo anime che stanno preparando nella Dragon Ball Room?