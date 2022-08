Dragon Ball Super: un'antica rivalità nell'illustrazione ufficiale di Toyotaro

Come tradizionalmente accade, Toyotaro arricchisce il sito ufficiale di Dragon Ball con non una, ma questa volta ben due illustrazioni ufficiali, una delle quali dedicate a un'antica rivalità andata in scena nella serie originale.

Con il suo Dragon Ball Super, che raccoglie l'eredità della creatura del sensei Akira Toriyama, Toyotaro non ha certamente dimenticato le origini dell'opera. Soprattutto nell'ultima saga del manga, quella di Granolah, il Sopravvissuto, l'autore ha infatti riportato in auge personaggi tratti dal passato. Questo lavoro di valorizzazione non è stato effettuato solo nel manga, ma anche attraverso le illustrazioni condivise sul sito ufficiale. Questi disegni arrivano però dopo le polemiche di Toyotaro sugli spoiler di Twitter.

Dopo qualche mese di distanza dall'ultimo sketch di Dragon Ball dedicato a Super C-13, il mangaka ritorna raddoppiando la posta. Il primo dei due artwork, che trovate in calce all'articolo, è infatti dedicato alla rivalità tra l'Eremita della Tartaruga e l'Eremita della Gru. Questi, sono stati ritratti in gioventù, nella loro rispettiva, tipica posa da combattimento. Muten e Shen sono stati rispettivamente i maestri di Goku e Crilin e Tenshinhan e Jiaozi. Anche conosciuto con il nome di Condor nel doppiaggio nostrano, l'Eremita della Gru è anche il fratello del killer Tao Pai Pai ed ex migliore amico di Roshi.

La seconda illustrazione è invece dedicata al Maestro Mutaito, il grande artista marziale che sconfisse il Grande Mago Piccolo sacrificando la propria stessa vita e che fece da maestro ai due suddetti Eremiti, oltre che per un breve periodo anche al piccolo Goku. E voi ricordavate questi personaggi tratti dalla prima serie e la loro storia?