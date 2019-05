Dragon Ball Super anticipa una collaborazione tra Goku, Vegeta e Majin Bu

Il capitolo 48 di Dragon Ball Super è stato pubblicato qualche giorno fa, ma è già nota la data d'uscita del prossimo, che arriverà come al solito su MangaPlus. I fan sono entusiasti dell'arco narrativo in corso, che presto vedrà un team-up molto interessante.

Il capitolo 48 ci mostra Goku e Vegeta mentre prendono una breve pausa grazie all'aiuto di Majin Bu, che è accorso in loro aiuto mettendo in difficoltà Moro con i suoi speciali poteri. Buu sembra avere la meglio sul villain, che invano tenta di danneggiarlo con suoi poteri magici, puntualmente neutralizzati dal simpatico pallone rosa. Majin Bu ha infatti ottenuto un nuovo potenziamento, grazie alla fusione con la vecchia nemesi di Moro, il Daikaioh.

Il combattimento pende a favore di Bu, fino al momento in cui il soldato Cranberry evoca il sontuoso Drago Polunga rubando l'ultima sfera del drago ed esprime due desideri: curare le sue ferite e restituire a Moro i suoi pieni poteri, dal momento che il villain minaccia il soldato di ucciderlo se non lo avesse aiutato a recuperare la sua potenza magica. Moro successivamente, dopo aver riottenuto le sue forze, uccide Cranberry ed esprime anche il terzo desiderio concesso dal drago, per ora sconosciuto, ma sarà sicuramente qualcosa che porrà i nostri protagonisti in una situazione di difficoltà ulteriore.

Goku, Vegeta e Majin Bu dovranno infatti collaborare per vincere questa battaglia, contro un nemico che a pieni poteri, è indiscutibilmente una delle minacce più pericolose della galassia. Vedremo di nuovo il ritorno dell'Ultra Istinto? Chissà, possiamo solo attendere nuovi sviluppi nel prossimo capitolo, che si preannuncia scoppiettante.