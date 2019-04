Dragon Ball Super: anticipata la lotta di Piccolo per Neo Namecc nel nuovo capitolo

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha visto la battaglia su Neo Namecc raggiungere finalmente le sue fasi più importanti. Mentre Moro continua la sua sanguinosa campagna per il pianeta con l'obiettivo di rubare tutte le Sfere del Drago, l'eco delle sue azioni riecheggia per l'universo, arrivando persino alle orecchie di Dende e Piccolo.

Dall'ultimo capitolo di Dragon Ball Super abbiamo appreso che il terribile Mangia-Pianeti Moro è in grado di percepire le Sfere del Drago direttamente, rendendogli così molto più facile la raccolta di queste ultime.

In una scena del nuovo capitolo, abbiamo potuto vedere Dende alla Torre di Dio. Quest'ultimo è in grado di percepire il dolore e l'orrore che i suoi compagni Namecciani stanno provando mentre vengono massacrati da Moro su Neo Namecc. Dopo essersene accorto, Dende si rivolge a Mr. Popo dicendo: "Sta accadendo qualcosa di terribile sul mio pianeta natale".

A quel punto Dende riceve una visita inaspettata. È così che compare Piccolo, andato da Dende alla Torre di Dio per parlargli: "Qualche giorno fa, ho smesso di percepire le aure di Goke e Vegeta qui sulla Terra... Forse hanno viaggiato sul pianeta Neo Namecc. Sta sicuramente accadendo qualcosa."

È possibile quindi che questa scena abbia la funzione di preparare il terreno all'arrivo di Piccolo, che potrebbe quindi partecipare alla lotta su Neo Namecc. Nei mesi trascorsi dall'inizio del nuovo arco narrativo, i fan di Dragon Ball Super avevano già ipotizzato che la trama potesse vedere Piccolo ottenere un significativo potenziamento in grado di salvare il suo pianeta natale.

In questo momento sembra che Moro abbia trovato pane per i suoi denti con l'arrivo di Majin Bu, mentre Goku e Vegeta si preparano a morire. Non ci resto quindi che aspettare l'arrivo del prossimo quarantottesimo capitolo di Dragon Ball Super!