Dragon Ball Super: anticipazioni del capitolo 32 del manga, personaggi ed elementi inediti

V-Jump ha rilasciato il capitolo 32 del manga di, realizzato da Toyotaro e il maestro Toriyama. Le nuove pagine del manga mostrano i preparativi al Torneo del Potere, con diversi elementi di novità rispetto alla versione anime: grazie a VIZ Media abbiamo potuto dare uno sguardo alle traduzioni.

Fervono dunque i preparativi per il Torneo del Potere, indetto dal sommo Zeno su richiesta di Goku. Il protagonista, insieme a Beerus e Kaioshin, ha assistito a una fase preliminare della competizione in cui inizialmente hanno combattuto gli dei della distruzione, e in seguito è stato invitato ad affrontare il misterioso Toppo, aspirante dio della distruzione dell'Universo 11 - finendo anche rovinosamente sconfitto.

Il capitolo 32 del manga di Dragon Ball Super si svolge su tre binari differenti: il pianeta Sadala, la Terra e l'Inferno. Nelle prime pagine, infatti, assistiamo per la prima volta alla presentazione del pianeta dei Saiyan del Sesto Universo, introducendoci non solo ai vari Cabba, Kale e Caulifla (approfondendo, peraltro, il background delle due Saiyan) ma anche a qualche guerriero inedito. Qui apprendiamo anche che il re degli orgogliosi combattenti dell'Universo 6 si chiama proprio Sadala, alla stregua di Re Vegeta per l'Universo 7. Personaggi e ambientazione, dunque, che non sono mai stati mostrati nell'anime: Toyotaro, peraltro, ha pubblicato sul proprio account Twitter degli sketch raffiguranti dei guerrieri Saiyan che indossano le corazze del pianeta Sadala.

Sulla Terra, invece, tra i guerrieri reclutati da Goku per l'Universo 7 nasce tensione a causa dell'animo incauto di Goku, che ha convinto Zeno a inaugurare il Torneo a costo di distruggere tutti gli universi. In questa occasione, vediamo che Gohan indossa la tuta da allenamento di Piccolo e non quella arancio e blu che emula l'outfit di suo padre: una scelta forse più sensata, poiché è il namecciano ad aver allenato il Saiyan prima del Torneo del Potere.

Quando, infine, si deve decidere chi sarà il decimo membro della squadra, la scelta ricade ovviamente su Freezer: Goku si reca all'Inferno, nel luogo in cui il tiranno riposa in un bozzolo circondato da esseri fatati e che per lui rappresenta la vera dannazione. Dopo un negoziato non proprio amichevole, l'imperatore defunto accetta di combattere per l'Universo 7 e adesso i nostri eroi sono pronti per partecipare al Torneo del Potere - non senza qualche remora nei confronti del reclutamento di Freezer.

Voi seguite il manga di Dragon Ball Super? Intanto l'edizione italiana, arrivata al terzo volume edito Star Comics, ad aprile esordirà con il quarto volumetto.