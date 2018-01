Dragon Ball Super: anticipazioni dell'episodio 63 in onda su Italia 1 il 16 gennaio

Prosegue la programmazione disu Italia 1: la settimana è ricominciata oggi, lunedì 15 gennaio, con l'episodio 62 dell'anime. Domani, martedì 16 gennaio, sarà la volta della puntata numero 63: ecco tutte le anticipazioni per la messa in onda sul canale Mediaset.

Nell'episodio 62 di Dragon Ball Super abbiamo visto come neanche la nuova trasformazione di Trunks, il Super Saiyan Rage, abbia potuto fermare Black e Zamasu: sacrificandosi intrattenendo i due avversari, il giovane permette a Goku e Vegeta di tornare nuovamente nel passato per studiare una strategia di vittoria. Qui il protagonista deciderà, su suggerimento di Piccolo, di imparare la tecnica Mafuba dal maestro Muten per imprigionare Zamasu (unico modo per sconfiggere un essere immortale) mentre Vegeta inizia ad allenarsi senza sosta.

L'episodio 63 si intitolerà "Zamasu e Black contro Goku e Vegeta": i due valorosi Saiyan torneranno quindi nel Futuro per un ulteriore scontro con le due divinità. I nemici, tuttavia, danneggeranno la macchina del tempo giusto un attimo prima dell'arrivo del giovane Kaioshin del Settimo Universo e di Gowasu, deciso a far rinsavire il suo folle discepolo.

Intanto inizierà una nuova, furiosa battaglia tra Goku, Vegeta, Black e Zamasu, con i due nostri eroi che riusciranno apparentemente ad avere la meglio. Come finirà?

Lo scopriremo, ovviamente, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Italia 1, alle ore 14:35.