Dragon Ball Super: anticipazioni episodi 69 e 70 in onda su Italia 1 sabato 27 gennaio

Tornasu Italia 1, dopo aver "latitato" per qualche giorno a causa del cambio di programmazione sul canale Mediaset, che porterà l'anime sul piccolo schermo- per gli episodi restanti del terzo pacchetto di messa in onda - ogni sabato. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla doppia tornata di domani, 27 gennaio.

Gli episodi che saranno mandati onda su Italia 1 sono i numeri 69 e 70. Di seguito vi elenchiamo i titoli e le anticipazioni sulla trama, ricordandovi che le puntate finali di questo pacchetto saranno d'ora in poi dei filler, dopo la conclusione della saga di Future Trunsk e della sconfitta di Zamasu.

Dragon Ball Super 69: "Si salvi chi può! Torna quella birba di Arale!"

Data: sabato 27 gennaio, ore 13:50

Trama: ebbene sì, dopo essere comparsa nella prima serie durante le avventure del piccolo Goku, Dragon Ball Super riaccoglie Arale, altro celebre personaggio nato dalla mente di Akira Toriyama. Durante una convention per premiare l'invenzione più innovativa, il cui trionfo andrebbe al dottor Senbei Norimaki, Il suo rivale, il dottor Mashirito, torna tuttavia dall'aldilà per rovinare la cerimonia a Norimaki: utilizzerà un siero che farà diventare un bambino iperattivo, in modo da creare trambusto durante la convention. Tuttavia la pozione viene bevuta proprioda Arale e, com'è possibile immaginarsi, la piccola creerà ben più di un semplice trambusto... a cui Goku e Vegeta dovranno rimediare!

Dragon Ball Super 70: "La sfida di Champa"

Data: sabato 27 gennaio, ore 14:15

Trama: Champa torna dal Sesto Universo per sfidare il suo fratello gemello Beerus: lo scopo è vincere le prelibatezze culinarie presenti nell'Universo 7, che vengono messe in palio durante una partita di Baseball, a cui dovranno partecipare tutti i Guerrieri Z. Inizierà una furiosa partita tra le due squadre: Beerus, Goku, Gohan, Goten, Piccolo, Crilin e Yamcha contro Champa, Cabba, Magetta, Botamo, Vegeta e Trunks. Sarà l'occasione, per il povero e bistrattato Yamcha, di mettersi finalmente sotto i riflettori grazie alla sua bravura in questo sport...

Appuntamento dunque a domani, sabato 27 gennaio, a partire dalle 13:50 su Italia 1 con i due nuovi episodi di Dragon Ball Super!