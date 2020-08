Dragon Ball Super ha aperto le porte a uno scontro tra Goku e il Gran Sacerdote?

Le Leggi Angeliche non si discutono. Whis l'ha fatto capire chiaro e tondo qualche capitolo fa di Dragon Ball Super, dove faceva anche intendere il destino ultimo di un Angelo che trasgredisce il suo ruolo imparziale nell'universo del manga. Purtroppo abbiamo dovuto osservare all'opera questa legge con lo scorso capitolo.

Il 20 agosto è stato pubblicato Dragon Ball Super 63 dove Merus è stato completamente cancellato dall'esistenza per aver infranto il suo ruolo da essere imparziale. Affrontando Molo infatti il poliziotto galattico ha dato un vantaggio tangibile a Goku e compagni. Il saiyan ora sembra poter entrare nello stato di Ultra Istinto completo, quella forma che non gli era riuscita durante i giorni di allenamento con Merus.

La situazione del mondo di Dragon Ball Super potrebbe variare dopo lo scontro con Molo. Con Goku diventato molto più forte e ancora colpito dalla morte definitiva di Merus potrebbe dirigersi dal Gran Sacerdote per ottenere la possibilità di far tornare l'Angelo in vita. Magari stavolta non più come Angelo bensì come umano e membro della Pattuglia Galattica, in modo tale da non doverlo più far sottostare a leggi particolari.

La risposta del Gran Sacerdote tuttavia non sarà scontata, e se decidesse di dare una lezione a Goku?