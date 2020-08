Dragon Ball Super: apparirà mai un Broly con la barba? Un fan immagina così il saiyan

Dragon Ball Super: Broly ha fatto tornare, o meglio ha ufficialmente presentato, il super saiyan leggendario che fu allontanato dal pianeta Vegeta prima della sua esplosione. Broly è sempre stato un nome molto apprezzato tra i fan di Dragon Ball ed è anche colui che ha ricevuto più lungometraggi come antagonista.

In questi mesi passati dall'uscita del film, i fan di Dragon Ball Super hanno creato fan art su Broly di diverso genere, dal restyling col vecchio stile di Dragon Ball Z ad altre come la fusione tra lui e Nezuko con un risultato strambo e inquietante. Il famoso Cellman, che spesso si è dedicato alle fan art su Dragon Ball Super grazie alle sue capacità d'illustrazione e fotoritocco, è tornato a presentare un'altra creazione.

E proprio Broly è il protagonista della nuova fan art. Non vediamo quasi mai i protagonisti di Dragon Ball cambiare aspetto, come Goku e Vegeta che rimangono quasi sempre identici. Il fan però ha deciso di creare una nuova versione del super saiyan dai capelli verdi, creando un disegno dove Broly ha la barba. Nel disegno in calce vediamo il guerriero con una folta barba ispida e scura che gli copre la metà inferiore del viso e gli dà tutt'altro tono. Preferite Broly con o senza barba?